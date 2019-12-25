  1. Главная
Принадлежащий петербуржцу Kia Rio арестовали за 700 тыс. рублей долгов по алиментам
Сегодня, 13:20
Машину отправят на продажу, а полученные от реализации деньги пойдут на покрытие задолженности по алиментам в интересах трёхлетнего мальчика и семилетней девочки.

Петербургские судебные приставы наложили арест на автомобиль 37-летнего должника, задолжавшего своим двум детям алименты на сумму около 700 тыс. рублей. Мужчина игнорировал судебное постановление и старался скрыть собственное имущество. Об этом информирует пресс-служба ГУ ФССП РФ по Петербургу.

Московский районный отдел судебных приставов инициировал процедуру исполнительного производства. Приставы установили, что должник целенаправленно прятал своё авто Kia Rio, однако в результате расследования удалось выяснить предположительное место нахождения транспортного средства. Впоследствии оно было найдено и подвергнуто аресту.

Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге на четверть выросло количество дел о взыскании долгов.

Фото: пресс-служба ГУ ФССП РФ по Петербургу

