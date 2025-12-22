В Петербурге на четверть выросло количество дел о взыскании долгов

В 2025 году банки подали в суд на петербуржцев на 25 процентов чаще, чем годом ранее.

В Санкт-Петербурге стремительно растет число граждан, столкнувшихся с принудительным взысканием задолженности по кредитам. Тревожную статистику обнародовало Главное управление ФССП по городу, передает телеканал "Санкт-Петербург".

Согласно официальным данным, в 2025 году судебные приставы возбудили 414,2 тысячи исполнительных производств в отношении физических лиц в пользу банков. Этот показатель оказался на четверть выше, чем в 2024-м, когда было открыто 330,8 тысячи дел.

Увеличение долговой нагрузки не осталось без внимания законодателей. Депутат Законодательного собрания Андрей Рябоконь прокомментировал ситуацию, подчеркнув, что продолжает следить за проблемой кредитования. Парламентарий напомнил о своей инициативе, предполагающей введение моратория на штрафы и пени по потребительским, ипотечным займам и микрокредитам.

По мнению Рябоконя, пугающие цифры статистики судебных приставов служат еще одним аргументом в пользу усиления защиты прав заемщиков. Многие люди попадают в финансовые трудности и не имеют возможности своевременно рассчитываться с кредиторами.

Фото: pxhere