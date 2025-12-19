Шесть компаний Петербурга получат 306,6 миллионов рублей на кредиты

Совет Фонда поддержки малого и среднего бизнеса Петербурга одобрил поручительства шести компаниям на сумму 306,6 миллионов рублей для привлечения кредитов.

В Санкт-Петербурге шесть компаний получили одобрение на предоставление поручительств для оформления кредитов на общую сумму 306,6 миллионов рублей. Решение было принято на заседании Совета петербургского Фонда содействия кредитованию малого и среднего бизнеса. С помощью этих гарантий компании смогут привлечь финансирование в размере 672 миллионов рублей, которое будет направлено на развитие бизнеса и пополнение оборотных средств.

Среди компаний-получателей поддержки названы разработчик высокотехнологичной продукции, производитель огнетермостойких материалов, предприятие по монтажу и ремонту промышленного оборудования, а также дистрибьюторы электронного оборудования и кухонной техники. Губернатор Александр Беглов отметил, что в городе зарегистрировано более 392 тысяч субъектов малого и среднего бизнеса. Он подчеркнул, что фонд уже предоставил поручительства на сумму 4 миллиарда рублей, что позволило привлечь кредиты на 13,6 миллиарда рублей.

Кроме того, Фонд запустил новую программу поддержки для участников специальной военной операции, позволяющую получать финансирование до 10 миллионов рублей на оборотные или инвестиционные цели даже при отсутствии достаточного залога.

Пресс-служба Смольного подчеркнула, что данная мера направлена на стимулирование бизнеса и обеспечение финансовой устойчивости предприятий города.

Ранее мы рассказывали о том, что петербургская прокуратура встала на сторону матери троих детей, которыми не занимается отец. Зарплаты женщины не хватает для самостоятельного покрытия всех необходимых расходов на лечение и питание.

Фото: pxhere