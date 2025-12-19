  1. Главная
Петербургская прокуратура встала на сторону матери троих детей, которыми не занимается отец
Сегодня, 9:29
Зарплаты женщины не хватает для самостоятельного покрытия всех необходимых расходов на лечение и питание.

Прокуратура Выборгского района Петербурга провела проверку по обращению матери троих детей, один из которых является инвалидом. Бывший супруг заявительницы не проживает с ними, а также не занимается воспитанием и содержанием несовершеннолетних. Зарплаты женщины не хватает для самостоятельного покрытия всех необходимых расходов на лечение и питание, сообщили в надзорном ведомстве 6 февраля. 

Прокурор направил в суд исковое заявление о взыскании с мужчины алиментов на содержание детей, нуждающихся в помощи, и об установлении порядка их индексации. В настоящее время его рассматривают. 

Ранее мы рассказывали о том, что в Петербурге ООО задолжало 23 сотрудникам около 6 млн рублей. Ситуация находится на контроле прокуратуры до погашения задолженности.

Фото: Piter.TV 

