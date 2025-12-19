  1. Главная
В Петербурге ООО задолжало 23 сотрудникам около 6 млн рублей
Сегодня, 9:29
Ситуация находится на контроле прокуратуры до погашения задолженности.

Прокуратура Выборгского района Петербурга провела проверку исполнения законодательства об оплате труда в деятельности общества с ограниченной ответственностью. По данным надзорного ведомства, 23 бывших сотрудника не получили зарплату при увольнении. Сумма задолженности составила порядка 6 млн рублей. 

Прокурор внес представление об устранении нарушений в адрес генерального директора компании. Ситуация находится на контроле прокуратуры до погашения задолженности. 

Ранее мы рассказывали о том, что благодаря петербургской прокуратуре вахтовик получил надбавку в 22 тыс. рублей. После увольнения ему не была выплачена положенная зарплата. 

Фото: Piter.TV 

