Александр Буйнов перенес микроинсульт

Народный артист России неделю провел в больнице.

Исполнитель хита "Падают листья" Александр Буйнов попал в больницу с диагнозом ишемический инсульт еще в мае. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

По данным издания, 76-летний артист пожаловался на скачки давления и общую слабость, после этого медики приняли решение о госпитализации. У Буйнова диагностировали повторный инфаркт мозга неизвестной давности малого глубинного типа. Такое состояние называют микроинсультом — когда человек переносит его на ногах, не обращая внимания на симптомы.

За неделю состояние певца стабилизировали. Ему рекомендовали ограничить физические нагрузки и больше времени уделять отдыху. Сейчас Буйнов уже вернулся к творческой деятельности, он периодически выступает на разных мероприятиях.

В прошлом году Александр Буйнов сбил пожилую женщину на пешеходном переходе в Подмосковье. У пострадавшей диагностировали разрыв связок.