Смертность от инсульта в Петербурге значительно рухнула

По данным комитета по здравоохранению, за последние десять лет показатель летальности сократился с 26 до 16 случаев на 100 госпитализированных.

В Санкт-Петербурге наблюдается устойчивая тенденция к снижению смертности от инсультов, несмотря на увеличение доли пациентов пожилого возраста. Об этом сообщил главный внештатный специалист-невролог городского комитета по здравоохранению Игорь Вознюк.

За последнее десятилетие доля пациентов старше 60 лет с инсультами увеличилась с 72% до 78-79%, однако показатель смертности сократился с 26 до 16 случаев на 100 госпитализированных, отметил специалист. Средний возраст пациентов с инсультами в настоящее время составляет 78 лет, тогда как средний возраст летальных исходов повысился с 64-65 до 69 лет.

В городе функционирует разветвленная система помощи пациентам с неврологическими заболеваниями. Недавно открывшийся Городской центр нейродегенеративных заболеваний уже принял сотни пациентов.

Медики обращают особое внимание на важность раннего обращения за помощью. Терапевтическое окно для наиболее эффективного лечения инсульта составляет всего 4,5 часа. Специалисты рекомендуют жителям города внимательно относиться к таким симптомам, как ухудшение памяти, нарушение мелкой моторики и хроническая усталость.

Ранее сообщалось, что российские регионы закупили сомнительные лекарства.

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