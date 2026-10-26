  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Неделя борьбы с инсультом началась в Петербурге
Сегодня, 17:06
53
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

Неделя борьбы с инсультом началась в Петербурге

0 0

Горожане могут бесплатно пройти обследования.

С 26 октября в Петербурге стартовала Неделя борьбы с инсультом. Всемирный день борьбы с заболеванием отмечается 29 октября, пишет "Петербургский дневник"

Горожане могут бесплатно пройти обследования, включая УЗИ сосудов шеи, а также узнать о факторах риска острого нарушения мозгового кровообращения. В акции участвуют городская больница №26, больница Святого Георгия, НИИ имени И. И. Джанелидзе, Всероссийский центр экстренной и радиационной медицины имени А. М. Никифорова МЧС России, Елизаветинская больница, городская больница №15, Покровская, Мариинская и Александровская больницы. 

В Северной столице созданы все условия для профилактики и лечения инсульта. В частности, работают 17 региональных сосудистых центров. В прошлом году получилось снизить больничную летальность от острого нарушения мозгового кровообращения до 14,7%. 

Ранее на Piter.TV: в Петербурге подвели итоги проекта "Мужское здоровье". 

Фото: Piter.TV 

Теги: здоровье, инсульт
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии