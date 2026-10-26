Неделя борьбы с инсультом началась в Петербурге

Горожане могут бесплатно пройти обследования.

С 26 октября в Петербурге стартовала Неделя борьбы с инсультом. Всемирный день борьбы с заболеванием отмечается 29 октября, пишет "Петербургский дневник".

Горожане могут бесплатно пройти обследования, включая УЗИ сосудов шеи, а также узнать о факторах риска острого нарушения мозгового кровообращения. В акции участвуют городская больница №26, больница Святого Георгия, НИИ имени И. И. Джанелидзе, Всероссийский центр экстренной и радиационной медицины имени А. М. Никифорова МЧС России, Елизаветинская больница, городская больница №15, Покровская, Мариинская и Александровская больницы.

В Северной столице созданы все условия для профилактики и лечения инсульта. В частности, работают 17 региональных сосудистых центров. В прошлом году получилось снизить больничную летальность от острого нарушения мозгового кровообращения до 14,7%.

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Фото: Piter.TV