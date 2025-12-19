Россиянка застряла в Южной Корее после инсульта из-за долга за лечение в 5 млн

У 77-летней женщины не было медицинской страховки.

Российскую пенсионерку не могут вернуть домой после перенесенного в Южной Корее инсульта. Соответствующей информацией с журналистами телеканала "360.ru" рассказала ее дочь Евгения Коновалова. СМИ стало известно о том, что проблема связана с долгом женщины по лечению. Речь идет о сумме в пять миллионов рублей. Пострадавшая находилась в путешествии вместе с семье на острове Чеджу. В какоц-то момент 77-летней Татьяна стало плохо. Э Это произошло во время обратной дороги, когда туристы находились на вокзале в Пусане. Местные медики определили, что у пациентки произошел геморрагический инсульт. В результате иностранку экстренно госпитализировали и провели операцию. Медицинской страховки у россиянки не оказалось. Сейчас женщина помещена в искусственную кому.

Корейские врачи спасли маму, и я невероятно благодарна им за это. Даже зная, что мы туристы и что необходимых денег для оплаты лечения у меня нет, они продолжали оказывать помощь. Евгения, дочь россиянки

В настоящее время южнокорейская больница требует погасить долг к пятому февраля 2026 года. Только после этого за пациенткой смогут прилететь российские медики для дальнейшей транспортировки. При этом задолженность увеличивается, по словам родственницы, "непомерными темпами", а сбор денежных средств за суммой не поспевает. Евгения отметила, что если у семьи каким-то чудом получится погасить долг, то ГУ МЧС понадобится неделя или еще больше на то, чтобы забрать пациенту домой. Таким образом накопится новый долг.

Жена экс-футболиста "Спартака" Мухамадиева назвала предполагаемую причину его смерти.

Фото: pxhere.com