"Известия":Российские регионы закупили сомнительные лекарства

В 2024 году российские регионы приобрели сомнительные, неэффективные лекарства на общую сумму примерно в десять миллиардов рублей. Соответствующее заявление сделали журналисты из газеты "Известия" со ссылкой на отчет, предоставленный аналитической компанией "Б3-Мед". Аналитики добавили, что по результатам прошлого года субъекты страны потратили на закупку лекарственных средств, которые не входят в клинические рекомендации по лечению заболеваний, 16,2 миллиарда рублей. В том числе речь ведется о гомеопатических и фитопрепаратах.

Повышенный интерес к неэффективным лекарствам проявляли в Якутии, Удмуртии, Чечне, Карачаево-Черкесии и Дагестане. Заметный спрос на такую медицинскую продукцию регистрировался на территории Архангельской и Ленинградской областях, Ставропольском и Красноярском краях, на Чукотке.

Минздрав не допустит к работе выпускников-медиков без трех лет стажа в госклиниках.

Фото: Piter.tv