Минздрав не допустит к работе выпускников-медиков без трех лет стажа в госклиниках

Правки будут вноситься в закон "Об образовании в Российской Федерации".

Российское министерство по здравоохранению не допустит к работе выпускников медицинских вузов без трех лет профессионального стажа в государственных клиниках. Соответствующей информацией с читателями поделились журналисты из издания "Коммерсант" со ссылкой на документ. Авторы материала отметили, что обновленная версия законопроекта дополнительно обязывает специалистов, получивших образование счет федерального бюджета, проходить периодическую аккредитацию. В тексте законодательной инициативы говорится о том, что каждый человек, получивший образование по медицинскому или фармацевтическому профилю, получит обязанность получить периодическую аккредитацию. Речь идет о полноценной работе в госклиниках. В случае отказа от такой работы выпускники медики и фармацевты не будут допускаться к трудовой деятельности из-за отсутствия должной квалификации и опыта.

Напомним, что данный проект вносит правки в закон "Об образовании в Российской Федерации". Минздрав предлагает вдвое увеличить сумму выплаты за обучение студентов в случае их отказа от работы в государственных клиниках. Профильное ведомство объясняет это решение тем, что однократный штраф, который существует в стране на данный момент, просто является беспроцентным образовательным кредитом для молодых людей.

Минздрав поддержал предложение повысить возраст молодежи до 40 лет.

Фото: Piter.tv