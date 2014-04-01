Минздрав поддержал предложение повысить возраст молодежи до 40 лет

По словам Мурашко, многие страны уже сегодня внедрили у себя повышение возраста.

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко поддержал предложение повысить возраст молодежи до 40 лет. Его слова приводит ТАСС.

Мурашко прокомментировали предложение о повышении возраста молодежи с 35-ти до 40 лет, которое выдвинул председатель правления Российского движения детей и молодежи "Движение первых" Артур Орлов. По его словам, это предложение вполне рациональное. Глава Минздрава отметил, что многие страны уже сегодня внедрили у себя повышение возраста.

Ранее Мурашко рассказал о дефиците врачей в России.

Фото: Piter.tv