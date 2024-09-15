Мурашко рассказал о дефиците врачей в России

На территории России дефицит врачей на данный момент составляет больше 23 тысяч человек. Соответствующее заявление сделал министр по здравоохранению Михаил Мурашко, беседуя на рабочей встрече с представителями коммунистической партии страны в Государственной Думе. Чиновник из профильного ведомства заметил, что также в регионах не хватает среднего медицинского персонала. Дефицит по этому показателю на текущий момент составляет более 63 тысяч человек.
По дефициту медицинских кадров мы озвучивали цифру в Государственной думе — 29 407 человек. Сегодня мы оцениваем эту цифру в 23 297 врачей.
Михаил Мурашко, глава Минзрава РФ
Напомним, что в октябре 2024 года заместитель министра здравоохранения России Евгений Камкин сообщил общественности о том, что в центрах здоровья не хватает медицинских работников для выполнения обязанностей, связанных с профилактикой неинфекционных заболеваний.
Мурашко исполнил новогоднюю мечту пятилетнего петербуржца.
Фото: Правительство России
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