Мурашко рассказал о дефиците врачей в России

Глава Минздрава поделился статистикой по работникам сферы здравоохранения с депутатами КПРФ в Госдуме.

На территории России дефицит врачей на данный момент составляет больше 23 тысяч человек. Соответствующее заявление сделал министр по здравоохранению Михаил Мурашко, беседуя на рабочей встрече с представителями коммунистической партии страны в Государственной Думе. Чиновник из профильного ведомства заметил, что также в регионах не хватает среднего медицинского персонала. Дефицит по этому показателю на текущий момент составляет более 63 тысяч человек.

По дефициту медицинских кадров мы озвучивали цифру в Государственной думе — 29 407 человек. Сегодня мы оцениваем эту цифру в 23 297 врачей. Михаил Мурашко, глава Минзрава РФ

Напомним, что в октябре 2024 года заместитель министра здравоохранения России Евгений Камкин сообщил общественности о том, что в центрах здоровья не хватает медицинских работников для выполнения обязанностей, связанных с профилактикой неинфекционных заболеваний.

Мурашко исполнил новогоднюю мечту пятилетнего петербуржца.

Фото: Правительство России