Мурашко исполнил новогоднюю мечту пятилетнего петербуржца

Кроме того, Артему предстоит пройти консультацию у ведущих детских ортопедов из Центра имени Турнера.

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко осуществил заветное желание маленького жителя Петербурга. Пятилетний мальчик по имени Артем давно мечтал о велосипеде, и его мечта стала известна благодаря акции "Елка желаний".

Мурашко выбрал открытку с желанием Артема, который страдает от заболевания костей. Врачи посоветовали мальчику заниматься велоспортом для ускорения процесса выздоровления. Министр лично прибыл в Петербург, чтобы встретиться с Артемом и его мамой Натальей. Встреча состоялась в Национальном медицинском исследовательском центре имени Алмазова, где Мурашко подарил ребёнку долгожданный велосипед.

В моем возрасте гораздо приятнее дарить подарки, чем получать. Это дарит ощущение тепла и надежды накануне Нового года. Велосипед поможет мальчику в процессе реабилитации и подготовке к школе, способствуя физическому укреплению. Михаил Мурашко, министр здравоохранения РФ

Кроме того, Артему предстоит пройти консультацию у ведущих детских ортопедов из Центра имени Турнера.

Ранее мы сообщили о том, что в Смольном Беглов вручил подарки маленьким участникам акции "Дерево желаний".

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