В Смольном Беглов вручил подарки маленьким участникам акции "Дерево желаний"

Градоначальник снял несколько открыток с елок и исполнил мечты ребят.

Губернатор Петербурга Александр Беглов исполнил желания детей, которые участвовали в благотворительных акциях "Дерево желаний" и "Елка желаний". Об этом сообщили в городской администрации.

С маленькими петербуржцами градоначальник встретился в Смольном 28 декабря. Он снял несколько открыток с елок и исполнил мечты ребят.

Дед Мороз подарил нам елку и развесил на ней вместе с игрушками открытки с вашими желаниями. Все их он сегодня исполнил и просил меня передать вам подарки, которые вы загадали. Александр Беглов, губернатор Петербурга

Шестилетней Анастасии из социально поддерживаемой семьи вручили умную звуковую колонку, а ее младшая сестра Елизавета получила интерактивную игрушку тамагочи. Также 15-летний Дмитрий с ограниченными возможностями здоровья стал обладателем конструктора. А семилетнему Михаилу и его старшей сестре Маргарите подарили стол для тенниса. Их отец является участником СВО.

В 2024 году петербургская акция "Дерево желаний" по сбору новогодних подарков для детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, малоимущих многодетных семей и детей-инвалидов проходит 10-й раз. За предыдущие годы горожане порадовали свыше 7 тыс. детей.

Ранее мы рассказывали о том, что в игре "Тайный Санта" на работе будут участвовать 31% петербуржцев.

Фото: пресс-служба Смольного