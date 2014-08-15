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В Смольном Беглов вручил подарки маленьким участникам акции "Дерево желаний"
Сегодня, 12:52
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В Смольном Беглов вручил подарки маленьким участникам акции "Дерево желаний"

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Градоначальник снял несколько открыток с елок и исполнил мечты ребят.

Губернатор Петербурга Александр Беглов исполнил желания детей, которые участвовали в благотворительных акциях "Дерево желаний" и "Елка желаний". Об этом сообщили в городской администрации. 

С маленькими петербуржцами градоначальник встретился в Смольном 28 декабря. Он снял несколько открыток с елок и исполнил мечты ребят. 

Дед Мороз подарил нам елку и развесил на ней вместе с игрушками открытки с вашими желаниями. Все их он сегодня исполнил и просил меня передать вам подарки, которые вы загадали. 

Александр Беглов, губернатор Петербурга

Шестилетней Анастасии из социально поддерживаемой семьи вручили умную звуковую колонку, а ее младшая сестра Елизавета получила интерактивную игрушку тамагочи. Также 15-летний Дмитрий с ограниченными возможностями здоровья стал обладателем конструктора. А семилетнему Михаилу и его старшей сестре Маргарите подарили стол для тенниса. Их отец является участником СВО. 

В 2024 году петербургская акция "Дерево желаний" по сбору новогодних подарков для детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, малоимущих многодетных семей и детей-инвалидов проходит 10-й раз. За предыдущие годы горожане порадовали свыше 7 тыс. детей. 

Ранее мы рассказывали о том, что в игре "Тайный Санта" на работе будут участвовать 31% петербуржцев. 

Фото: пресс-служба Смольного 

Теги: дерево желаний, новый год, подарки детям
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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