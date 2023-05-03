В игре "Тайный Санта" на работе будут участвовать 31% петербуржцев

Результаты опроса показали, что в этом году петербуржцы решили активно дарить подарки своим коллегам.

Аналитики hh.ru проанализировали, насколько часто коллеги по работе обмениваются подарками на Новый год и сколько они готовы на это потратить. Опрос проводился в декабре 2024 года, в нем поучаствовали более 3000 местных респондентов.

Результаты опроса показали, что в этом году петербуржцы решили активно дарить подарки своим коллегам: 78% респондентов заявили, что они собираются дарить подарки на Новый год. Треть участников опроса (31%) будут играть в игру "тайный Санта" (анонимный обмен подарками по жребию). Ещё 26% респондентов будут дарить подарки друг другу по своему желанию. 11% счастливчиков получат подарки от руководства. 6% респондентов ответили, что подарки на работе дарят всем без разбора. 30% респондентов сообщили, что не планируют дарить подарки коллегам на Новый год.

Опрос выявил, что 18% респондентов рассчитывают потратить на подарки от 500 до 1000 рублей. 12% готовы потратить от 1000 до 2000 рублей. 8% готовы потратить от 1000 до 3000 рублей. 13% затруднились ответить, а 34% вообще не готовы тратить деньги на подарки для коллег этой зимой.

Среди тех, кто готов потратить больше 3000 рублей на подарки, были топ-менеджеры и строители. Юристы и маркетологи были готовы вложить в подарки от 1000 до 1500 рублей. А меньше всего денег на подарки были готовы тратить работники производства: 52% заявили, что не хотят тратить деньги на подарки коллегам.

Ранее мы сообщили о том, что петербуржцы рассказали о своих успехах и неудачах на работе в уходящем году.

Фото: Pxhere