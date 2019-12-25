Петербуржцы рассказали о своих успехах и неудачах на работе в уходящем году

Главным успехом для 30% участников опроса стало повышение зарплаты.

Служба исследований hh.ru провела опрос среди жителей Петербурга, чтобы узнать об их достижениях и неудачах за прошедший период. Исследование было проведено в конце ноября 2024 года, участие приняли свыше 5,2 тысяч горожан.

Главным успехом для 30% участников стало повышение зарплаты. Наиболее часто об этом сообщали респонденты из Рязанской области (39%), Омска (27%), Калининграда (36%) и Нижнего Новгорода (35%). В профессиональной сфере особенно выделялись юристы (41% положительных отзывов) и маркетологи (40%).

Вторую строчку успеха заняла смена места работы, о чем сообщили 28% опрошенных. Чаще всего это отмечалось среди специалистов по персоналу (HR) (45%) и работников сферы общественного питания и туризма (42%). 27% респондентов отметили, что им удалось впервые за долгое время отправиться в отпуск и полноценно отдохнуть. Больше всего об этом рассказывали юристы, сотрудники научных учреждений и образовательных организаций, а также представители финансовой и бухгалтерской сферы. В список прочих значимых достижений вошли чтение новой литературы (25%), повышение квалификации (27%) и покупка предметов мечты (18%).

Что касается неудач, то 50% петербуржцев указали на профессиональное выгорание. За последние годы количество подобных случаев увеличилось на 6%. Лидером по числу жалоб оказались маркетологи (64%), а также руководители высшего и среднего звена, а также педагоги (по 58%). На второе место среди неудач ушедшего года вышло разочарование в текущей компании или профессии (44% респондентов). Хотя число таких случаев снизилось на 2%, чаще всего жалобы поступали от маркетологов (50%), руководителей и сотрудников образовательной сферы (по 51%). Еще 26% опрошенных признались в постоянных переработках, а 29% назвали главным провалом неуспешное прохождение собеседования в компанию мечты. Увольнения с работы коснулись 23% респондентов, еще столько же пожаловались на ухудшение рабочих условий на нынешнем месте трудоустройства.

Каждый пятый участник исследования указал на проблемы со здоровьем, возникшие в течение года. Конфликты с коллегами также стали серьезной проблемой для 24% респондентов. Среди прочих трудностей участники упомянули отказ в повышении заработной платы (14%), отказе в продвижении по службе (15%), а 15% признали, что за весь год не приобрели новых навыков.

Ранее мы сообщили о том, что названы лидеры по уровню зарплат в Петербурге.

Фото: Piter.TV