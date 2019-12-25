Названы лидеры по уровню зарплат в Петербурге

Вторую и третью позиции занимают брокеры и агенты по недвижимости, чьи медианные зарплаты также превысили отметку в 200 тысяч рублей.

В 2024 году в Петербурге самая высокая оплата труда оказалась у DevOps-инженеров, свидетельствуют данные исследования сервиса по поиску работы hh.ru. Вторую и третью позиции занимают брокеры и агенты по недвижимости, чьи медианные зарплаты также превысили отметку в 200 тысяч рублей.

Значительным доходом могут похвалиться и системные аналитики, получающие 172 900 рублей (рост на 15% по сравнению с 2023 годом), и программисты с зарплатой 154 400 рублей (прирост на 6% к предыдущему году). Топ-10 высокооплачиваемых профессий текущего года пополнили геодезисты с зарплатой 126 100 рублей (увеличение на 23% к 2023 году) и прорабы с доходом 121 300 рублей (прирост на 21% к 2023 году).

Зарплаты в строительной сфере также увеличились: начальники производства теперь получают 119 400 рублей (рост на 19% к 2023 году), а машинисты — 113 000 рублей (увеличение на 21% к 2013 году).

Курьеры также остаются востребованной профессией. Их медиальная зарплата выросла на 13% и составила 117 900 рублей. Они заняли 15-е место, обойдя главврачей, автослесарей, машинистов и геологов.

Ранее мы сообщили о том, что повышения зарплаты в 2025 году ждут почти 60% петербуржцев.

Фото: Piter.TV