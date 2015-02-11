Повышения зарплаты в 2025 году ждут почти 60% петербуржцев

Чаще всего на рост дохода рассчитывают те, чья текущая зарплата превышает 100 тысяч рублей (62%).

Водители, HR-менеджеры, экономисты, программисты и средний медицинский персонал наиболее оптимистично смотрят на возможность увеличения заработной платы в 2025 году. Такой вывод сделан на основе опроса, проведенного сервисом поиска высокооплачиваемой работы SuperJob, в котором участвовали представители петербургских компаний и работающие жители города.

57% петербуржцев верят, что их зарплата увеличится в следующем году. Молодежь особенно настроена на повышение: среди участников опроса младше 35 лет 59% ожидают улучшения финансового положения, тогда как среди тех, кому за 45, такой процент составляет 51%. Чаще всего на рост дохода рассчитывают те, чья текущая зарплата превышает 100 тысяч рублей (62%).

Наиболее уверенно в росте своего дохода чувствуют себя водители грузовиков (67%) и специалисты по подбору персонала (HR-менеджеры) (66%). Стоит отметить, что в транспортной и логистической отраслях среднее предложение по зарплате увеличилось на 12% за прошедший год, а в HR-сфере — на 11,7%. Экономисты и менеджеры по работе с клиентами также выражают надежду на повышение зарплаты (64%). Программисты, медсестры и маркетологи (все по 63%) также входят в число ожидающих роста доходов. За последний год темпы роста зарплатных предложений в IT-секторе составили 11,9%, в коммерческой медицине — 9,7%, а в маркетинге — 10,5%. Менеджеры по закупкам и системные администраторы (оба показателя составляют 62%) также уверены в возможном увеличении оплаты труда. Меньше всего надежды на повышение имеют офис-менеджеры (27%), специалисты по связям с общественностью (PR) (35%) и аналитики (38%). Курьеры демонстрируют умеренный уровень ожиданий: только 42% рассчитывают на увеличение ставки, при этом каждый четвертый курьера отметил, что недавно уже получил повышение. Эта тенденция характерна для конца года, когда работодатели традиционно увеличивают зарплату своим сотрудникам. В прошлом году в декабре рынок продемонстрировал рост средних зарплатных предложений на 10-15%, а в текущем году этот показатель достиг уровня 15-25%.

Что касается компаний, каждая вторая (53%) планирует в ближайшем будущем индексировать заработные платы своих сотрудников. Из них 52% уже проводили повышение окладов менее полугода назад, а 33% — от полугода до года назад.

Ранее мы сообщили о том, что отпускные цены на хлеб возросли в Петербурге на 17%.

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