Отпускные цены на хлеб возросли в Петербурге на 17%

Раньше главным фактором удорожания хлеба была цена на муку, но теперь именно логистические издержки играют ключевую роль.

Производители объяснили причины увеличения стоимости хлеба в Санкт-Петербурге. Отпускные цены на хлеб поднялись на 17%, и основной причиной этого стал рост затрат на логистику, пишет РБК.

Как отмечают участники рынка, раньше главным фактором удорожания хлеба была цена на муку, но теперь именно логистические издержки играют ключевую роль. За прошедший год эти расходы увеличились более чем на 50%. Еще одним важным компонентом себестоимости хлеба являются затраты на оплату труда, составляющие около 50% от общих расходов.

Дополнительно, представители группы компаний "Коломенский" указали на повышение отпускных цен на кондитерскую продукцию минимум на 15% за последний год.

Ранее мы сообщили о том, что за месяц стоимость свежих огурцов выросла в Петербурге на 50%.

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