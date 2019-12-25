За месяц стоимость свежих огурцов выросла в Петербурге на 50%

Тем временем в Ленинградской области наибольшее удорожание в ноябре показала белокочанная капуста (+37%).

В ноябре стоимость килограмма свежих огурцов в магазинах Санкт-Петербурга увеличилась на 48% по сравнению с октябрем. Эти данные содержатся в отчете Петростата о динамике цен на потребительские товары за ноябрь.

Плодовоовощная продукция в среднем подорожала на 13,6% за месяц. Белокочанная капуста стала дороже на 25,3%, картофель — на 23,1%, помидоры — на 22,6%, лук — на 21,9%, а свекла — на 11,7%.

Йогурты прибавили в цене 7,6%, сливочное масло стало дороже на 6,8%. Красная икра подорожала почти на 5%, пшено — на 4%, мясо индейки — на 5,7%.

Стоимость минимального набора продуктов питания в ценах ноября 2024 года составила 7869,28 рублей в расчете на месяц, что на 3,8% выше, чем в октябре 2024 года. Тем временем в Ленинградской области наибольшее удорожание в ноябре показала белокочанная капуста (+37%). Далее следуют свежие огурцы (+35,5%), репчатый лук (+31,1%) и картофель (+28,3%).

Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге подорожал картофель.

Фото: Pxhere (носит иллюстративный характер)