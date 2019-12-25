Это был мефедрон общей массой около килограмма.

В Московском районе Петербурга в элитной иномарке задержали троих мужчин с наркотическим веществом. Как рассказали в МВД России, сотрудники региональной Госавтоинспекции поймали их накануне на Витебском проспекте.

За рулем автомобиля Lexus был 24-летний житель Всеволожска, в салоне находились двое его ровесников. Под передним пассажирским сидением нашли полиэтиленовый пакет с мефедроном общей массой около килограмма.

Всех троих увезли в отдел полиции для разбирательства. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере).

Ранее на Piter.TV: уроженка Удмуртии попалась в Ленобласти с крупной партией наркотиков.

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти