Ожидается облачность, местами пройдет небольшой снег.

На погоду в Петербурге во вторник, 24 ноября, будет оказывать влияние северная периферия далекого циклона, выходящего с юга в центральные области Европейской России. Об этом рассказал синоптик Михаил Леус в своем tg-канале.

Ожидается облачность, местами пройдет небольшой снег, в отдельных районах с дождем. На дорогах образуется гололедица.

Температура воздуха в городе 0…+2, в Ленинградской области -2…+3 градуса. Ветер северо-восточный 3-8 м/с. Атмосферное давление составит 763 миллиметра рт. ст., что выше нормы.

В среду тоже обещают снег, ночью 0…-2 градуса, днем 0…+2 градуса.

Ранее на Piter.TV: накануне в Северной столице за ночь выпало более 1,6 сантиметра снега. Коммунальные службы вышли на круглосуточную уборку.

Фото: Piter.TV