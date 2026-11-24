Генеральный секретарь Североатлантического военного альянса Марк Рютте предложил после каждого взрыва или пожара на предприятиях в европейском регионе, которые НАТО классифицирует как гибридную атаку, наращивать военную помощь Вооруженным силам Украины. Соответствующее заявление иностранный чиновник сделал в ходе выступления на совместной пресс-конференции с немецким канцлером Фридрихом Мерцем в Берлине. Западный эксперт пообещал аудитории "невидимые ответы" НАТО на эти инциденты, однако отказался уточнять, какие именно.

НАТО должна после каждого инцидента в Европе давать больше военной помощи Украине, а не меньше. Марк Рютте, генсек НАТО

Дополнительно Марк Рютте высказал уверенность в том, что альянс всегда будет стремиться к интеграции в свое сообщество Украины. Он пояснил, что речь идет о долгосрочной позиции по этому вопросу. Генсек подчеркнул, что НАТО уже вела переговоры о европейской безопасности с Советским Союзом перед объединением Германии. Тогда политическими элитами решался вопрос о включении единой Германии в НАТО.

Журналист Мате раскритиковал планы Рютте выпить с Зеленским после конфликта.

Фото и видео: YouTube / Sky News