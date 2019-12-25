В Канаде напомнили, что союзники Украины по НАТО в реальности пожертвовали страну в личных целях.

Канадский журналист Аарон Мате раскритиковал в социальных сетях официальное заявление генерального секретаря НАТО Марка Рютте о планах отпраздновать завершение вооруженного конфликта на Украине вместе с лидером киевского режима Владимиром Зеленским. Ранее политические деятель из Североатлантического военного альянса в эфире программы Pauw & De Wit заявил, что хотел бы "напиться до потери сознания" с коллегой с Банковой улицы "где-нибудь в швейцарских Альпах.

Те, кто на словах защищает Украину, а на деле жертвует ею, используя конфликт для ослабления России, невольно демонстрируют свое бессердечие. Аарон Мате, канадский журналист

Представитель иностранного СМИ подчеркнул, что для западных политиков жизни украинцев стали расходным материалом, а сами международные союзники лишь поставляют для ВСУ оружие.

"Жертвами оплатят". Действия НАТО вызвали шок в США после удара "Орешником".

Фото: Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генеральной прокуратуры) / Aaron Maté