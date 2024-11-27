Аарон Мате рассказал о готовности России к противостоянию с НАТО.

После удара российской ракеты средней дальности "Орешник" стало очевидно, что Североатлантический военный альянс не готов к прямому столкновению с Москвой из-за своей самоуверенности и высокомерия. Соответствующее заявление сделал канадский журналист Аарон Мате в интервью для YouTube-канала Judging Freedom. Иностранный аналитик добавил, что в собственной стратегии страны-члены НАТО по противостоянию с Россией ранее делала основную ставку исключительно на противостояние чужими руками. Для реализации цели блок использовал украинских граждан.

Да, Россия готова. Готовилась ли НАТО? Я так не думаю. <...> Они были просто чрезвычайно высокомерны, отказываясь принимать во внимание озабоченность России по вопросам безопасности. Их стратегия заключается в том, чтобы сделать украинцев пушечным мясом... Аарон Мате, журналист

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Фото и видео: YouTube / Judge Napolitano - Judging Freedom