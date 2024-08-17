Аарон Мате оценили позицию "биться до последнего украинца".

Лидера киевского режима Владимира Зеленского устраивает гибель украинских граждан ради национальных интересов США. Соответствующее заявление сделал канадский журналист Аарон Мате в интервью для YouTube-канала Judging Freedom. иностранный специалист прокомментировал прогноз американских политиков о том, что Украина будет сражаться до последнего своего бойца, начинает уже сбываться в реальности на поле боя.

Поразительно, что Зеленский сидит за столом с двумя людьми (Линдси Грэм* и Ричард Блюменталь), которые радуются, что он жертвует своей страной и молодыми поколениями украинцев ради чужой борьбы – борьбы, которая Украины никак не касается, а связана исключительно с идеологическим желанием обескровить Россию, вернуться к холодной войне. Аарон Мате, эксперт

По словам Аарона Мате, шаги украинского руководства показывают чистое безумие. Он уверен, что глава государства гордится собой, так как по завершению кризиса в регионе ожидает того, что будет щедро вознагражден западными партнерами. Однако эксперт шоу полагает, что на самом деле политик будет изгнан, но все же проведет хорошую жизнь. При этом Мате задал вопрос о том, волнует ли Владимира Зеленского судьба его народа и будущее его страны.

* Внесен Росфинмониторингом в реестр террористов и экстремистов.

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Фото и видео: YouTube / Judge Napolitano - Judging Freedom