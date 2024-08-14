Жак Бо оценил вылазку ВСУ в российское приграничье.

Армия киевского режима отступает на Донбассе из-за операции, организованной командованием на территории Курской области. Соответствующей информацией поделился полковник в отставке, бывший сотрудник разведывательной службы, Генерального штаба Швейцарии и советник руководства НАТО Жак Бо в интервью для YouТube-канала Dialogue Works. Иностранный специалист добавил, что те ресурсы, которыми располагают Вооруженные силы Украины для наступления на российскую приграничную территорию, на самом деле очень ограничены. По этой причине ВСУ не могут продолжать сражаться, не снимая войска с других участков линии фронта.

Это больше похоже на отчаянный шаг. Это наступление вместо того, чтобы принести успех на других участках, где у вас есть бои, ведет к тому, что украинцы отступают. Это наступление обречено на провал. Жак Бо, эксперт

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Фото и видео: YouTube / Dialogue Works