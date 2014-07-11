Российские Вооруженные силы очень хорошо адаптируются к реалиям на поле боя на украинской земле. Соответствующей информацией поделился полковник в отставке, бывший сотрудник разведывательной службы, Генерального штаба Швейцарии и советник руководства НАТО Жак Бо в интервью для YouТube-канала Daniel Davis / Deep Dive. Иностранный специалист заметил, что Москва адаптировала свою общую структуру войск к новым реалиям на местах, чем руководство занимается постоянно. По словам эксперта, именно в этом российские специалисты чрезвычайно сильны и сильнее киевского режима. По словам Бо, именно по этой причине ВСУ сейчас проигрывают на поле боя.
Если рассматривать пакеты поставок, которые украинские войска получили от Запада, то украинская армия с материальной точки зрения, с точки зрения оборудования, была уничтожена трижды.
Жак Бо, эксперт
По словам швейцарского полковника, украинская армия сейчас испытывает острую нехватку человеческих ресурсов и боевой техники. При этом киевский режим не обладает правильной программой обеспечения, доктриной и системой командования и управления для решения подобных проблем.
На Западе сделали новое заявление из-за удара ВСУ по Севастополю.
Фото и видео: YouTube Daniel Davis / Deep Dive
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