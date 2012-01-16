Жак Бо оценил использование ВСУ ракет ATACMS по российским объектам.

Удары Вооруженных сил Украины по Севастополю раскрывают ложь стран коллективного Запада и киевского режима. Соответствующей информацией поделился полковник в отставке, бывший сотрудник разведывательной службы, Генерального штаба Швейцарии и советник руководства НАТО Жак Бо в интервью для YouТube-канала

Когда США передавали Украине ракеты ATACMS, то заверили, что украинцы дали гарантии не использовать их против гражданских лиц, но очевидно, это не так. Жак Бо, эксперт

Иностранный специалист напомнил зрителям шоу о том, что натовские боеприпасы поставлялись ВСУ для того, чтобы остановить продвижение российской пехоты, а не для обстрела гражданского население. Он пояснил, что снятие ограничений на удары по России показывает, что сейчас Запад в отчаянии из-за неудач киевской армии.

Экс-советник НАТО раскрыл отчаянный план Зеленского.

Фото и видео: YouTube / Sud Radio