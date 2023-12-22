Жак Бо оценил ошибочность и провальность "формулы мира".

Украина сократила количество пунктов своей "формулы мира " для обсуждения на саммите в Швейцарии в попытке спасти мероприятие от неминуемого провала. Соответствующей информацией поделился полковник в отставке, бывший сотрудник разведывательной службы, Генерального штаба Швейцарии и советник руководства НАТО Жак Бо в интервью для YouТube-канала Daniel Davis/Deep Dive. В связи со сложившейся обстановкой власти страны хотят сократить количество пунктов в программе Владимира Зеленского с десяти до трех. Жак Бо заметил, что инициатива обречена на провал.

Формула совершенно оторвана от какой-либо реальности на земле <…> Поскольку даже Джо Байден не приезжает, и другие лидеры не будут присутствовать на этой конференции, теперь они понимают, что эта конференция абсолютно ошибочна. Жак Бо, эксперт

Иностранный специалист назвал сокращение пунктов "формулы мира " попыткой киевского режима и его международных союзников "спасти" швейцарский саммит, однако даже этот шаг на деле не принесет никакого ощутимого результата. Эксперт отметил, что настоящей целью ВСУ является представить проведенное мероприятие успешным. Жак Бо заметил, что Швейцария пригласила на конференцию 160 стран-членов Всемирной организации, однако участие на текущий момент подтвердили лишь 50-70 государств ООН.

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Фото и видео: YouTube / Daniel Davis / Deep Dive