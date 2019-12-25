Военнослужащие призвали резервистов принять участие в натовских военных учениях.

Министерство обороны Великобритании впервые со времен Холодной войны призвало ветеранов готовиться к призыву на войну и предложило им поучаствовать в военных учениях, организованных НАТО. Речь идет о маневрах под названием Steadfast Defender. Это мероприятие запланировано на весну 2027 года. Соответствующее заявление сделали представители местного СМИ из The Telegraph.

Министерство обороны сказало военнослужащим резерва Великобритании готовиться к призыву на войну. Около 100 тысячам военнослужащим стратегического резерва были разосланы письма с предложением добровольно принять участие.... сообщение от Минобороны Великобритании

В иностранном СМИ уточнили, что данное обращение власти Соединенного королевства направили резервистам — ветеранам, которые недавно уволились из армии, но которые все еще подлежат призыву на службу в исключительных обстоятельствах. В письмах, разосланных во все три рода войск страны, дополнительно содержалась просьба обновить контактные сведений и предоставить Лондону информацию о своей текущей работе и имеющихся навыках. По информации от местной газеты, британское министерство обороны считает подобную рассылку писем "практическим шагом по укреплению готовности и сдерживания".

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Фото: Phxere.com