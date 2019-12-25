В США видят опасную тенденцию в странах коллективного Запада.

Страны европейского регионального сообщества "повенчаны с идеей" продолжения вооруженного конфликта против России, поскольку украинский кризис нужен им для поддержания собственной экономической основы. Таким мнением в беседе с ТАСС поделился экс-аналитик разведки Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер. Такой информацией поделился бывший разведчик Вооруженных сил США в отставке, бывший инспектор Всемирной организации по наблюдению за ликвидацией иракского оружия массового уничтожения, экс-сотрудник Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Скотт Риттер в интервью для информационного агентства "ТАСС". Западный специалист уточнил, что для ЕС нужно противостояние, чтобы сохранить военный альянс, а тот в свою очередь помогает сберечь экономическую основу самого ЕС.

Если убрать конфликт, вы уберете военную экономику Европы, и Европа рухнет. Поэтому когда украинский конфликт закончится, а он закончится победой России, в этом нет никаких сомнений, это будет конец НАТО, а откровенно говоря, и конец Европейского союза. Скотт Риттер, эксперт из США

Риттер заявил, что НАТО без США не имеет никакой ценности.

Фото: Telegram / ТАСС