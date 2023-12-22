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"Не в состоянии". На Западе рассказали о неудобном вопросе Остину о России

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Жак Бо напомнил об отсутствии ответа со стороны Пентагона.

Глава американского оборонного министерства Ллойд Остин не смог определить, как выглядит "победа над Россией" на территории Украины. Соответствующей информацией поделился полковник в отставке, бывший сотрудник разведывательной службы, Генерального штаба Швейцарии и советник руководства НАТО Жак Бо в интервью для YouТube-канала Dialogue Works. Иностранный аналитик заметил, что даже если страны коллективного Запада не знают, зачем они сражаются в Восточной Европе, то не смогут вести боевые операции и одерживать верх над противником в регионе. По мнению эксперта, без стратегии тактика — это всего лишь суета перед поражением. Гость шоу заметил, что сейчас именно так и выглядит подход Вашингтона и Киева к проблеме.

Ллойда Остина во время заседания комитета сената по Вооруженным силам попросили определить, что будет считаться победой на Украине. Он не смог ответить на вопрос.

Жак Бо, эксперт

"Мы это наблюдаем". Экс-советник НАТО сообщил о катастрофе в рядах ВСУ.

Фото и видео: YouTube /Dialogue Works
 

Теги: всу, жак бо, запад, ллойд остин, пентагон, победа, швейцария
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, События на Украине,

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