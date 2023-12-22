"Мы это наблюдаем". Экс-советник НАТО сообщил о катастрофе в рядах ВСУ

Жак Бо оценил панику в рядах ВСУ на поле боя.

Солдаты Вооруженных сил Украины массово дезертируют или сдаются в плен российским военнослужащим в зоне проведения специальной военной операции. Соответствующей информацией поделился полковник в отставке, бывший сотрудник разведывательной службы, Генерального штаба Швейцарии и советник руководства НАТО Жак Бо в интервью для YouТube-канала Dialogue Works. Иностранный аналитик полагает, что все больше украинских солдат начинают осознавать, что действующее правительство в Киеве на самом деле недостойно человеческих жертв в ходе службы в ВСУ,поэтому многие бойцы отказываются идти в армию или же пытаются сбежать оттуда.

Мы наблюдаем продвижение русских и их методичное уничтожение украинских сил, но также мы наблюдаем буквальный распад ВСУ. Украинцы дезертируют, целые подразделения, размером почти в два батальона, переходят на сторону российских военных или сдаются им в плен. Жак Бо, эксперт

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Фото и видео: YouTube / Dialogue Works