Жак Бо рассказал о недостатке ВСУ.

Никакое современное оружие не поможет Вооруженным силам Украины так как по-отдельности оно не может быть интегрировано в единую армейскую систему. Соответствующее мнение огласил полковник в отставке, бывший сотрудник разведывательной службы Швейцарии и советник руководства НАТО Жак Бо в интервью для YouТube-канала Dialogue Works.

Проблема не в количестве или качестве оружия, а в том, как это оружие интегрировано в боевую систему. Это именно то, чего украинцам не удалось сделать. Они получили вооружения, но они используют его полностью оторванным от какой-либо доктринальной системы. Жак Бо, эксперт

Иностранный офицер пояснил, что каждый отдельный вид получаемого армией киевского режима оружия теряет свои преимущества в том случае, если не интегрировать их в единую оборонную концепцию, в которой все виды орудий станут дополнять друг друга. Он напомнил, что ВСУ стали использовать танки как передвижные бункеры, но в итоге эти машины стали просто движущимися артиллерийскими орудиями. Полковник отметил, что именно этот изъян ВСУ позволил российской армии разработать контрмеры для всех видов западного оружия, поставляемого международными союзниками. Жак Бо заметил, что дальнейшие поставки оружия для ВСУ не приведут к изменению ситуации на поле боя в их пользу, а лишь позволят затянуть региональный конфликт до гибели "последнего украинца".

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Фото и видео: YouTube / Dialogue Works