Жак Бо оценил шансы для ВСУ на поле боя при американской поддержке.

Отказом от мирных переговоров и требованием поставок большего количества вооружений лидер киевского режима Владимир Зеленский обрекает Украину на полное уничтожение. Соответствующее мнение огласил полковник в отставке, бывший сотрудник разведывательной службы Швейцарии и советник руководства НАТО Жак Бо в интервью для YouТube-канала Daniel Davis / Deep Dive. Иностранный офицер заметил, что никакое американское или западное "чудо-оружие" не может спасти армию киевского режима, когда она практически полностью уже утратила собственную боеспособность.

До тех пор, пока Зеленский не пойдет на мирное урегулирование, <…> даже если они получат все, что осталось на Западе, это ничего не изменит. Потому что степень обученности солдат и их воля сражаться падают. И результатом этого станет полное уничтожение Украины. Жак Бо, эксперт

Специалист добавил, что власти США порой недооценивают тот факт, что армия – это система. Жак Бо добавил,что для ВСУ нельзя наскрести с миру по нитке, так как местное командование, руководство, устав, логистика, все должно быть тесно взаимосвязано друг с другом, но именно этого мир не наблюдает на Украине.

Экс-советник НАТО сообщил Украине тревожную новость о ключевом союзнике.

Фото и видео: YouTube / Daniel Davis / Deep Dive