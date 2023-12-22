Жак Бо оценил принятие Конгрессом США дополнительной помощи США для Украины.

Выделяемые американской администрацией денежные средства для Украины могут не дойти до киевского режима. Соответствующее мнение огласил полковник в отставке, бывший сотрудник разведывательной службы Швейцарии и советник руководства НАТО Жак Бо в интервью для YouТube-канала Dialogue Works.

Если мы посмотрим на этот пакет финансовой помощи, мы увидим, что он в первую очередь выгоден для военно-промышленного комплекса США. Это означает, что средства из него будут направлены не на Украину, а в США в первую очередь, якобы с целью помочь произвести больше вооружений. Жак Бо, эксперт

Иностранный специалист заметил, что по такой причине внешняя политика Вашингтона направлена на поддержку той или другой страны в региональных конфликтах, происходящих по всей планете. Жак Бо обратил внимание зрителей шоу на то, что в результате длительных перерывов в поддержке ВСУ международными союзниками из коллективного Запада, армия понесла значительные потери. При этом объемы помощи, которую партнеры ВСУ в данный момент готовы передать на поле боя, не способны переломить сложившуюся ситуацию. Эксперт добавил, что российские войска показывают миру стабильный успех, который только приумножитсяиз-за ослабления ВСУ.

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Фото и видео: YouTube / Dialogue Works.