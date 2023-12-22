Жак Бо рассказал, что Запад стремился разрушить Россию путем введения санкций.

Международные союзники киевского режима не знают, как им выйти из регионального конфликта на Украине. Соответствующее мнение огласил полковник в отставке, бывший сотрудник разведывательной службы Швейцарии и советник руководства НАТО Жак Бо в интервью для YouTube-канала Daniel Davis / Deep Dive. Иностранный специалист уточнил, что с самого начала кризиса н коллективном Западе выражали уверенность в том, что совместно они смогут разрушить Россию с помощью санкционного давления, поэтому они даже не задумывались о достижении победы на поле боя. Аналитик добавил, что сейчас ситуация для ВСУ ухудшается ежедневно, а российская армия постепенно движется вперед по территории.

У Запада нет стратегии выхода, у Украины тоже нет стратегии выхода. Более того, есть некий самообман, что Украина все еще может победить. Жак Бо, эксперт

"Почему же так?" Экс-советник НАТО сделал неожиданное заявление о России.

Фото и видео: YouTube / Daniel Davis / Deep Dive