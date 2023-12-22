"Почему же так?" Экс-советник НАТО сделал неожиданное заявление о России

Жак Бо сравнил ВПК России и НАТО.

Российский военно-промышленный комплекс превосходит ПВК Североатлантического альянса. Соответствующее мнение огласил полковник в отставке, бывший сотрудник разведывательной службы Швейцарии и советник руководства НАТО Жак Бо в интервью для YouTube-канала Dialogue Works. Иностранный специалист заметил, что страны-члены блока сейчас не готовы вступать в вооруженный конфликт с Москвой. Он пояснил, что единственной заботой для Кремля в случае противостояния НАТО будет найти для своих профильных предприятий рабочую силу. При этом никаких вопросов с запуском производственных линий в стране не возникнет.

Российская военная промышленность определённо работает гораздо лучше. А почему? Не потому, что русские умнее, а только потому, что ВПК до сих пор хотя бы частично принадлежит государству, то есть работает, ориентируясь не на прибыли, а на государственные интересы. Жак Бо, эксперт

"Безусловно сильнее". На Западе пришли к удивительному выводу о России.

Фото и видео: YouTube / Dialogue Works