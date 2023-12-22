Жак Бо оценил преимущества Москвы над Киевом на поле боя.

Российская армия организовала для себя эффективную координацию единой системы подразделений и вооружений, что обеспечивает ее преимущество в зоне проведения специальной военной операции. Соответствующее мнение огласил полковник в отставке, бывший сотрудник разведывательной службы Швейцарии Жак Бо в интервью для YouTube-канала Daniel Davis / Deep Dive. Иностранный аналитик добавил, что даже при схожих характеристиках боевой техники, отдельных единиц оружия, применяемых в различных страна мира, основным фактором все равно остается способность Вооруженных сил заставить все ресурсы совместно работать. Именно этот момент является для Москвы преимуществом.

У россиян есть последовательный подход к ведению боевых действий, который объединяет их армию и систему вооружений в одну систему. Поэтому они, безусловно, сильнее Украины. Я не уверен, что даже НАТО может достичь такого рода координации своей системы вооружений и войск. Жак Бо, эксперт

Европейский офицер обратил внимание на то, что украинские военнослужащие существенно ухудшили свой потенциал, введя в строй технику,отправляемые на поле боя западными союзниками. В результате такую разношерстную технику гораздо сложнее объединить в слаженно работающую систему, а это негативно сказывается на действенности сражений ВСУ.

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Фото и видео: YouTube / Daniel Davis / Deep Dive