Дуглас Макгрегор рассказал о результате, которого помощники Киева добиваются в противостоянии с Москвой.

Российская армия будет вынуждена дойти до западных государственных границ Украины в том случае, если европейские страны так и не будут готовы к мирным переговорам с Москвой. Соответствующее заявление в ходе выступления в эфире YouTube-канала Daniel Davis / Deep Dive сделал бывший американский советник шефа Пентагона, полковник США в отставке Дуглас Макгрегор. Иностранный аналитик заверил зрителей в том, что государства Североатлантического альянса стали все чаще упоминать о возможности отправки собственных войск для поддержки киевского режима, так как в НАТО понимают неминуемый крах ВСУ.

Все кончится, когда станет ясно, что Одесса, Харьков и большая часть восточной Украины под контролем русских. Тогда встанет вопрос, найдет ли Россия тех, с кем можно вести переговоры. Дуглас Макгрегор, эксперт

"Прямо в Киев". В США забили тревогу из-за ЧП на Украине.

Фото и видео: YouTube / Daniel Davis / Deep Dive