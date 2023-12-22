Дуглас Макгрегор оценил действия Запада в затягивании украинского мкризиса.

Российские Вооруженные силы могут дойти до Киева в том случае, если это потребуется. При этом Вооруженные силы Украины не смогут противостоять этому решению Москвы. Соответствующее заявление в ходе выступления в эфире YouTube-канала Daniel Davis / Deep Dive рассказал бывший американский советник шефа Пентагона, полковник США в отставке Дуглас Макгрегор.Иностранный аналитик заметил, что армия киевского режима фактически уже потерпела поражение, это произошло на поле боя еще несколько месяцев назад.

Русские продвигаются все ближе и ближе. В конце концов они могут принять решения и пересечь реку. Я подозреваю, что дальше они разберутся с Одессой, и если это потребуется, то дальше они пойдут прямо в Киев. Дуглас Макгрегор, эксперт

Экс-полковник США Макгрегор назвал абсурдными мысли о том, что коллективный Запад должен каким-то образом предотвратить продвижение российской армии вперед. Иностранец добавил, что остановить конфликт можно было в конце марта или начале апреля 2022 года, если бы Москва и Киева заключили мирное соглашение, а Запад поспособствовал бы подписанию документов. Однако в реальности союзники сделали все для того, что бы кризис затянулся и сделали этим обстановку только хуже.

"Биться до последнего". В США сделали резкое заявление об Украине.

Фото и видео: YouTube / Daniel Davis / Deep Dive