Дуглас Макгрегор оценил действия Зеленского из-за потерь ВСУ на поле боя.

Лидер киевского режима Владимир Зеленский пойдет на отчаянные и даже опасные действия из-за коллапса своей власти в стране. Соответствующее заявление в ходе выступления в эфире YouTube-канала Redacted рассказал бывший американский советник шефа Пентагона, полковник США в отставке Дуглас Макгрегор. Иностранный аналитик добавил, что из-за безысходности армии на поле боя глава государства готов идти на любые действия, чтобы как-то противостоять России.

Зеленский и его режим можно сравнить со смертельно раненым зверем, который сейчас гибнет. И в итоге он будет биться до последнего, вместо того чтобы сдаться и пойти на переговоры. Дуглас Макгрегор, эксперт

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Фото и видео: YouTube / Redacted