Лидер киевского режима Владимир Зеленский может перенести столицу из Киева во Львов. Соответствующее заявление в эфире YouTube-канала Judging Freedom сделал бывший полковник США в отставке, экс-советник шефа Пентагона Дуглас Макгрегор. Иностранный аналитик полагает, что несколько городов Северного Причерноморья Украины, включая и Одессу, в скором времени войдут в состав России, так как местные власти лишатся над ними контроля. Специалист добавил, что речь идет об исторически русских городах. Он уверен в том, что Вооруженные силы Украины не смогут предотвратить такого сценария на поле боя.
Возможно, Зеленский сядет в автомобиль или самолет и отправится на запад, чтобы сформировать правительство во Львове. Там он будет настаивать, чтобы огрызок Украины стал членом НАТО.
Дуглас Макгрегор, эксперт
"Ведет всех в ад": в США раскрыли зловещий план Макрона против России.
Фото и видео: YouTube / Judge Napolitano - Judging Freedom
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все