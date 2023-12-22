Дуглас Макгрегор предрек ВСУ потерю территорий.

Лидер киевского режима Владимир Зеленский может перенести столицу из Киева во Львов. Соответствующее заявление в эфире YouTube-канала Judging Freedom сделал бывший полковник США в отставке, экс-советник шефа Пентагона Дуглас Макгрегор. Иностранный аналитик полагает, что несколько городов Северного Причерноморья Украины, включая и Одессу, в скором времени войдут в состав России, так как местные власти лишатся над ними контроля. Специалист добавил, что речь идет об исторически русских городах. Он уверен в том, что Вооруженные силы Украины не смогут предотвратить такого сценария на поле боя.

Возможно, Зеленский сядет в автомобиль или самолет и отправится на запад, чтобы сформировать правительство во Львове. Там он будет настаивать, чтобы огрызок Украины стал членом НАТО. Дуглас Макгрегор, эксперт

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Фото и видео: YouTube / Judge Napolitano - Judging Freedom