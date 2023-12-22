Дуглас Макгрегор рассказал о попытке главы Франции удержаться на посту.

Воинственные заявления французского президента Эммануэля Макрона в сторону России — это попытка европейского политика остаться у власти. Такое мнение высказал в эфире YouTube-канала Daniel Davis / Deep Dive бывший американский советник шефа Пентагона, полковник в отставке Дуглас Макгрегор. Иностранный специалист заметил, что этот блеф со стороны лидера Елисейского дворца направлен на то, чтобы помочь получить большее количество сторонников внутри государства. Однако аналитик уверен, что подобный ход не сработает из-за низкого рейтинга француза. В США полагают, что Макрон не удержится на должностном посту, а затем объявил о том, что натовские союзники его предали.

Он, как и все лидеры-глобалисты в западной Европе, ведет нас всех в ад на Украине. Они видят, что мы пытаемся выйти из этого конфликта, он тоже пытается, но легко у него это не получится. Он делает прямо противоположное в надежде на то, что станет единственным, кто выступает с какими-то значимыми заявлениями. Дуглас Макгрегор, эксперт

Дуглас Макгрегор утверждает, что Эмманюэль Макрон, как и остальные западные лидеры, пытается бросить Украину на произвол судьбы. Для того, чтобы выйти из регионального конфликта, не запятнав политическую репутацию, ему приходится делать дерзкие выпады в адрес России, чтобы постепенно обвинить НАТО в бездействии.

"В ближайшие месяцы". В США заговорили о поворотном моменте на Украине.

Фото и видео: YouTube / Daniel Davis / Deep Dive