Дуглас Макгрегор считает, что Вашингтон реализует на Украине вьетнамский сценарий.

Отставка американского заместителя государственного секретаря Виктории Нуланд может указывать на скорый уход Вашингтона из Украины. Соответствующее заявление в эфире YouTube-канала Judging Freedom сделал бывший полковник США в отставке, экс-советник шефа Пентагона Дуглас Макгрегор. Иностранный специалист заметил, что власти страны могут попробовать использовать в региональном кризисе вьетнамский сценарий. Речь идет о ситуации, в которой США все оставили на земле и покинули государство. Эксперт добавил, что у Белого дома нет шансов одержать победу в конфликте, потому что Россия представляет из себя крупнейшую военную державу в европейском регионе.

Очевидно, ее вынудили подать в отставку. Можно расценивать ее уход как сигнал о готовности администрации как можно тише и быстрее отказаться от катастрофы на Украине в течение следующих нескольких месяцев. Дуглас Макгрегор, эксперт

Аналитик заметил, что сейчас чиновники прекрасно понимают, что у них нет другого выбора, кроме как уйти из Украины.

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Фото и видео: YouTube / Judge Napolitano - Judging Freedom