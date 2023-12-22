  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В Сестрорецке девочка попала в реанимацию после падения с лошади
Сегодня, 8:06
207
lizapoluda Добавить в Яндекс.Новости

В Сестрорецке девочка попала в реанимацию после падения с лошади

0 0

Медицинский осмотр выявил у ребенка разрыв почки и закрытую травму живота.

Катание на лошади в Сестрорецке привело к госпитализации 13-летней девочки. По информации Piter.TV, инцидент произошел в конном клубе "Осиновая роща", где ребенок занимался конкуром уже около трех лет.

Во время бега с препятствиями лошадь упала вместе с девочкой. Сотрудники клуба обработали ушибы зеленкой и отправили ребенка домой. Однако дома родители заметили синяки на теле дочери и обратились в больницу.

Медицинский осмотр выявил у ребенка разрыв почки и закрытую травму живота.  Девочка была помещена в реанимацию в тяжелом состоянии.

Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге девочка упала с лошади и сломала позвоночник.

Фото: Pxhere  (носит иллюстративный характер)

Теги: происшествия, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Происшествия,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии