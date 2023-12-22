В Петербурге девочка упала с лошади и сломала позвоночник

Известно, что девочка занималась конным спортом на протяжении полутора лет.

Накануне в Петербурге с тренировки по конному спорту была госпитализирована 10-летняя девочка. Как стало известно Piter.TV, пострадавшая получила серьёзные травмы.

Известно, что девочка занималась конным спортом на протяжении полутора лет. Она упала с лошади и получила компрессионный перелом двух позвонков.

На сайте федерации конного спорта РФ имеется информация о наградах и личных достижениях пострадавшей.

Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге ребёнок получил ожог 14% тела по недосмотру родителей.

Фото: Pxhere (носит иллюстративный характер)