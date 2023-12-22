В Петербурге ребёнок получил ожог 14% тела по недосмотру родителей

В настоящее время выясняются обстоятельства произошедшего.

В субботу, 18 марта, из одной из квартир по Литейному проспекту был госпитализирован четырёхлетний мальчик с серьёзными ожогами. Об этом стало известно Piter.TV.

Родители пострадавшего вызвали медиков после того, как их ребёнок опрокинул на себя кипяток по их недосмотру. Состояние ребёнка оценили как тяжёлое, его отправили в детскую больницу с ожогами 14% туловища.

В настоящее время выясняются обстоятельства произошедшего.

Ранее следователи заинтересовались делом об обрезании младенца на дому в Шушарах.

Фото: Piter.TV